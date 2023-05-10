Генерал США раскрыл главный страх НАТО Фото: REUTERS

Возможный успех Украины в конфликте — главный страх НАТО, поскольку все понимают, что Россия никогда не допустит своего поражения. С таким заявлением выступил генерал ВВС США в отставке и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

— Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что господин Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения конфликта в Европе, — заявил Бридлав.

Также он отметил, что те средства сдерживания, которые использует Россия, оказывают «бешеный» эффект на американских политиков. Именно поэтому поддержка США Украине ограничена и обеспечивает безопасность России.

Бридлав добавил, что Киеву дают вооружение для того, чтобы они не потерпели поражение, но очевидно у нее не будет ресурсов для победы.

Ранее стало известно, что в США не планируют поставлять Украине ракеты большой дальности. Киев будет получать только средства ПВО, боеприпасы и бронетехнику.