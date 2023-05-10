РИА Новости: переговоры по зерновой сделке в Стамбуле будут решающими

Предстоящие переговоры в Турции станут решающими в вопросе продления зерновой сделки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предстоящие переговоры о продлении зерновой сделки станут решающими, но на данный момент стороны не достигли консенсуса в этом вопросе.

“Да, так и есть”, – ответил на вопрос о решающей роли предстоящих переговоров источник агентства РИА Новости. Встреча участников сделки должна пройти в четырехстороннем формате 10-11 мая в Стамбуле.

“Пока нет продвижений. Технические делегации обсудили различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне. Будем надеяться, что обсуждения приведут к консенсусу”, – сообщил источник агентства, отметив конструктивный подход России в рамках переговоров.

Напомним, новые переговоры Турции, России и Украины по зерновой сделке были запланированы в Стамбуле на 5 мая 2023-го, но встреча была перенесена. В переговорах по зерновой сделке будут участвовать заместители глав Минобороны Турции, России и Украины.

В Минобороны Турции отмечали, что реализация данной инициативы «очень важна для регионального мира и поддержания стабильности», а также принципиальна для нуждающихся в продовольствии стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что определенное движение вперед по выполнению зерновой сделки намечено, однако до сих пор остается много вопросов, особенно ко второй части документов, раскрывающей конечных получателей продовольствия.