TNI: переданные ВСУ системы ПВО Patriot станут легкой мишенью для ударов российских войск Фото: REUTERS

Поставка Соединенными Штатами Украине систем ПВО Patriot — стратегическая ошибка, поскольку они уязвимы для ударов российских войск. Об этом заявил военный аналитик Джефф Ламер в статье для The National Interest.

— Системы Patriot являются уязвимыми. Работа радара системы Patriot выдает ее местоположение, делая ее легкой мишенью для российских ударов. Это означает, что Patriot не может выступать универсальным средством защиты военных объектов Украины, — заявил Ламер.

Он отметил, что даже не смотря на все плюсы системы Patriot, она не может быть использована в полной мере в отрыве от других систем противовоздушной обороны.

Помимо того, что использование этих систем не особо эффективно, оно еще и не выгодно. Использовать перехватчики за три миллиона долларов в качестве борьбы с дронами-камикадзе — сомнительно, а также по мнению эксперта, это может создавать ложное ощущение защищенности.

Также Ламер считает, что поставки системы Patriot Киеву демонстрируют лишь мнимую поддержку от США, которая способна только продлить конфликт на Украине.

Главным страхом НАТО называют «победу Украины», поскольку все прекрасно понимают, что Россия никогда не позволит этому случиться. Поэтому США и другие партнеры Киева, поставляют ограниченное количество вооружения, которого не хватит для успеха украинских войск.