Илон Маск не даст никаких привилегий популярному ведущему Такеру Карлсону Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не подписывал никаких контрактов с популярным американским телеведущим Такером Карлсоном.

“Я хочу дать ясно понять, что мы не подписывали соглашения или чего-либо еще. Такер является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента”, – прокомментировал Маск анонс нового шоу Такера Карлсона в Twitter.

Также Маск отметил, что на новой платформе телеведущий может столкнуться с критикой и опровержением своей точки зрения со стороны пользователей, так как Twitter остается одной из немногих соцсетей, допускающих свободу слова.

Напомним, популярный телеведущий Такер Карлсон покинул канал Fox News в конце апреля 2023 года. Бывший президент США Дональд Трамп допускал, что Карлсон решился на этот шаг из-за того, что канал подвергал его шоу цензуре.

Коллега Карлсона Джексон Хинкл полагает, что за увольнением Карлсона стоит украинский лидер Владимир Зеленский, который, по мнению ведущего, должен оставить Крым и Донбасс России и пойти на мирные переговоры с Москвой.