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НовостиВ мире10 мая 2023 5:59

Маск заявил, что не договаривался с Такером Карлсоном о запуске шоу в Twitter

Предприниматель не предоставит популярному ведущему никаких привилегий
Сергей ЧИКОВ
Илон Маск не даст никаких привилегий популярному ведущему Такеру Карлсону

Илон Маск не даст никаких привилегий популярному ведущему Такеру Карлсону

Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не подписывал никаких контрактов с популярным американским телеведущим Такером Карлсоном.

“Я хочу дать ясно понять, что мы не подписывали соглашения или чего-либо еще. Такер является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента”, – прокомментировал Маск анонс нового шоу Такера Карлсона в Twitter.

Также Маск отметил, что на новой платформе телеведущий может столкнуться с критикой и опровержением своей точки зрения со стороны пользователей, так как Twitter остается одной из немногих соцсетей, допускающих свободу слова.

Напомним, популярный телеведущий Такер Карлсон покинул канал Fox News в конце апреля 2023 года. Бывший президент США Дональд Трамп допускал, что Карлсон решился на этот шаг из-за того, что канал подвергал его шоу цензуре.

Коллега Карлсона Джексон Хинкл полагает, что за увольнением Карлсона стоит украинский лидер Владимир Зеленский, который, по мнению ведущего, должен оставить Крым и Донбасс России и пойти на мирные переговоры с Москвой.