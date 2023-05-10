Глава Курской области Старовойт: ПВО сбила беспилотник над деревней Толмачево, пострадавших нет Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Силами противовоздушной обороны удалось сбить беспилотник над деревней Толмачево в Курской области. Пострадавших нет. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел рано утром 10 мая.

По словам главы Курской области, поврежден фасад дома и газовая труба. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, а безопасности жителей ничего не угрожает, уточняет "КП-Курск". Населению советуют не впадать в панику и сохранять спокойствие, а также доверять только проверенным источникам информации.

Ранее стало известно, что система ПВО сбила беспилотник в небе над Воронежской областью. Жертв среди населения не было, а ситуацию взял под личный контроль глава региона. Разрушений в результате инцидента тоже не было.

Также 5 мая стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за сутки смогли уничтожить 14 дронов ВСУ.