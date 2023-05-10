Украина совершила преступление, переведя боевые действия в города Фото: REUTERS

Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генсек греко-российского союза Павлос Христу обвинил власти Украины в преступлении против собственного народа. По словам военного, перенеся боевые действия в города, Киев совершил очень большую ошибку.

"Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку", – сказал Христу агентству РИА Новости. По его словам, конфликты между армиями должны проходить исключительно на открытом пространстве.

Он отметил, что Украина при этом не вывела жителей городов, из-за чего понесла большие потери среди мирного населения. Христу заявил, что данный факт является военным преступлением, запрещенным международными законами.

Также военный обвинил Запад в игнорировании фактов бомбардировок городов Донбасса со стороны ВСУ на протяжении последних восьми лет.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также обвинил союзников Киева в замалчивании преступлений украинской армии в зоне конфликта, но отметил, что правда все равно “выходит наружу”.

Глава Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов, комментируя преступления украинских националистов, заявлял, что Киев зря рассчитывает на безнаказанность и рассказал, почему Россия возбуждает десятки уголовных дел по событиям на Украине и чем они закончатся.