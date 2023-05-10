Corriere della Sera: у США нет данных о причастности спецслужб России к побегу Усса из Италии

В Италии сообщили, что спецслужбы США не имеют доказательств причастности России к побегу Артема Усса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Corriere della Sera заявило, что спецслужбы США не имеют свидетельств того, что предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста и покинул Италию при помощи российских спецслужб. Ранее итальянские следователи установили личности четырех - пяти человек, которые, по их предположениям, помогли россиянину совершить побег из-под домашнего ареста в Милане.

“Хотя мы не можем с полной уверенностью исключить какую-то причастность российских властей, до сих пор мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы вывезли Артема Усса из Италии”, – приводит газета слова своего источника в секретных службах США.

Также в статье отмечено, что в Вашингтоне уверены в способности итальянских партнеров противодействовать спецслужбам России.

Напомним, россиянин находился под домашним арестом в пригороде Милана. Его усиленно охраняли и даже контролировали его передвижение по квартире при помощи электронного браслета. 23 марта, на следующий день после того, как итальянский суд вынес постановление об экстрадиции его в США, где ему грозит до 70 лет тюрьмы, устройство сломалось, а сам Усс исчез.

Позже Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщил, что находится в России, заявив также, что был вынужден сбежать из-под домашнего ареста в Италии, поскольку не верит в объективность американского правосудия.