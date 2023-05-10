Школа при российском посольстве в Польше возобновила занятия Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Польше школа при посольстве Российской Федерации возобновила занятия, после того, как власти Варшавы изъяли здание учебного заведения. Об этом сообщают РИА Новости со слов директора школы Леонида Щукина.

Он подчеркнул, что все кабинеты учебного заведения готовы, как и учителя школы. Теперь занятия будут проходить по расписанию.

Также Щукин отметил, что все 18 кабинетов находятся в том же состоянии, что и были до этого, а необходимое оборудование уже привезли и подключили.

Напомним, что 29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при посольстве РФ с целью захвата. Они осмотрели все помещения и дали время всем сотрудникам учреждения время, чтобы те покинули здание.

В МИД России заявили, что жестко ответят на противоправные действия польских властей, а такой шаг — вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.