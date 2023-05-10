Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о взрыве беспилотника в селе Ольховатка

В результате падения беспилотника ВСУ в Белгородской области повреждены несколько зданий Фото: телеграм-канал Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Ольховатка произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел из-за атаки украинского беспилотника.

“Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль”, – сообщил глава региона у себя на странице в соцсети, добавив, что строители уже работают над восстановлением поврежденных зданий.

Также Гладков отметил, что сегодня, 10 мая 2023 года, он проведет встречу с представителями бизнеса, пострадавшими от ударов украинских беспилотников, и выразил надежду, что это позволит в ближайшее время восстановить всё, что было утрачено.

Напомним, по решению президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина недавно были выделены средства из федерального бюджета на восстановление пострадавших от обстрелов со стороны Украины предприятий Белгородской области.