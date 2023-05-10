«Я использовала суровый стиль, чтобы выразить могучий образ и героический дух солдат»: китаянка Ван Юйси победила во Всероссийском конкурсе скульптуры «Наши герои»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 мая на территории музея Г.О.Р.А. в Парке Победы на Поклонной горе в Москве прошло торжественное открытие скульптуры «Долг и Миссия» китаянки Ван Юйси - победительницы Всероссийского конкурса монументальной патриотической скульптуры «Наши герои», проходившего в 2022–2023 годы при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На конкурс поступило более 350 работ из 56 регионов РФ и других стран. Образовательные мероприятия в рамках конкурса прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Новосибирске, Сочи, Ярославле, Нижнем Новгороде. Общий охват конкурса составил 6 миллионов человек.

Ван Юйси родилась в Китае в городе Чжэнчжоу. В 2015 закончила Санкт-Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина. В настоящее время - аспирантка Российского госуниверситета имени А. Н. Косыгина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Скульптура создана в память о тех, кто сражался за Родину. Я использовала суровый стиль, чтобы выразить могучий образ и героический дух солдат. Надеюсь, что эта скульптура вдохновит больше людей проявлять отвагу и самоотверженность, - отметила художница. - Народы России и Китая вместе боролись с нацизмом. Мне кажется важным, чтобы эта история не повторилась. Именно поэтому я приняла участие в конкурсе скульптур».

«Этот отбор для профессиональных художников и скульпторов и для тех, кто только вырабатывает свой творческий почерк. Опыт наших героев идет под руку с неограниченным талантом, ведь не зря подали свои заявки 30 совсем юных мастеров до 16 лет, - отметил в приветственной телеграмме генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. – Хочу сказать спасибо всем участникам конкурса. Наш отклик на конкурс, посвященный 78 годовщине Великой Победы, превзошел все ожидания!»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Конкурс ставил перед собой задачу открыть новые имена, дать возможность талантам со всей страны, подрастающему поколению и мэтрам, донести свое видение до зрителя, сформировать новый культурный код. С гордостью признаю, что конкурс полностью выполнил свою задачу. Участие в нем приняли четыре поколения граждан России - от 8 до 80 лет. Это отдельно подтверждает его важность и актуальность, - уточнил руководитель оргкомитета конкурса «Наши герои» Максим Канищев. - Неоценим вклад десятков федеральных и региональных СМИ, администраторов сотен пабликов в социальных сетях, которые информировали о конкурсе. Благодаря вам конкурс охватил миллионы человек! Вы – часть сегодняшнего праздника».

Поступившие работы оценивались профессиональным жюри, которые отобрали 33 проекта. Из этих работ сформирован альбом скульптурных композиций для увековечения памяти героев, который направлен главам регионов России. В апреле на сайте «Комсомольской правды» состоялось всенародное онлайн-голосование для определения победителей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

И так, тройка лидеров:

1 место: Ван Юйси, работа «Долг и Миссия».

2 место: Заикин Павел Сергеевич, работа «Не сдавшийся!»

3 место: Силуанов Алексей Юрьевич, работа «Детям Донбасса»

Победителей всенародного голосования объявил заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», шеф-редактор одноименной газеты Евгений Сазонов.

«Очень символично, что подведение итогов конкурса проходит именно сегодня на Поклонной горе, - отметил журналист. – Скульптуру называют застывшей музыкой, а как говорил комэск Титаренко из великого фильма «В бой идут одни старики» «война – это приходяще, и только музыка вечна». Сегодня мы благодарим победителей конкурса за то, что они позволили нам прикоснуться к вечности».

Трехметровая скульптура победителя создана бюро Парк3Д из города Выкса на уникальном российском 3Д принтере для арт-печати скульптур из металла.