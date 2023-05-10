Греческий политик Христу призвал Запад прекратить военную поддержку ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генсек греко-российского союза Павлос Христу призвал Запад и Афины прекратить военную помощь украинской армии, так как это не способствует установлению мира в зоне конфликта.

“Отправлять военные материалы и оружие в случае какого-то столкновения - это худшее, что может быть. Никакое соглашение с НАТО или в Евросоюзе не налагает договорного обязательства на Грецию отправлять какое-либо оружие. Нет причин нам отправлять оружие”, – заявил Христу агентству РИА Новости.

По его мнению, отправкой нового вооружения на Украину западные союзники Киева вынуждают Россию использовать в конфликте более серьезное вооружение, которое не использовалось раньше для минимизации ущерба самой Украине. Христу считает, что Запад идет на данные меры, потому что хочет продолжать конфликт.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров считает, что западные союзники Киева являются прямыми участниками конфликта на Украине, который, давно бы закончился без их военной поддержки. Однако, по его словам, Запад просто использует киевский режим, и не только для уничтожения всего русского, но и для того, чтобы на территории Украины создавать прямые угрозы безопасности РФ.

Также, по его мнению, конфликт на Украине уже перешел в плоскость геополитики, и его решение упирается не только в линию соприкосновения. Лавров считает, что, поддерживая конфликт в горячей фазе, Запад пытается “сохранить свою гегемонию” и продолжить диктовать всем свои условия.