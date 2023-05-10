Невролог объяснила, как определить приступы эпилепсии у ребенка во сне Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чаще всего эпилептические приступы проявляются ночью, это связано с тем, что в период сна ослабевают тормозящие защитные механизмы. Особенно активно приступы дают о себе знать в первый цикл сна – около полутора часов после засыпания, но есть формы эпилепсии, которые проявляются в утренние часы.

Ночные приступы можно идентифицировать по развернутым тонико-клоническим судорогам всего тела - это судороги, слюнотечение, мочеиспускание. Они могут быть также малозаметны - вздрагивания, подергивания отдельных конечностей.

Если ребенок кричит во сне, это тоже может быть приступом. На самом деле дает о себе знать психомоторное возбуждение.

- Определить приступ или нарушение сна неэпилептической природы помогает исследование – ночной видео-ЭЭГ-мониторинг, - заключила врач невролог-эпилептолог, нейрофизиолог Наталья Коньшина в беседе с «Газетой.Ru».

Если у человека случился эпилептический приступ, то помогать ему надо с осторожностью, придерживаясь строгих правил. Определить приступ можно по стеклянным глазам, отсутствию реакции на внешние раздражители и судорогам. Но крайне важно не навредить человеку. Поэтому не нужно пытаться разжать ему зубы, делать массаж сердца или искусственное дыхание, передает "360".

- Эпилепсия не всегда протекает классически, с судорогами. Бывает, что человек теряет сознание. Выключился, прилег, а потом встал и ничего не помнит, - сказал Москве 24 врач-терапевт Алексей Хухрев.

Ранее, две бригады скорой помощи отказались госпитализировать четвероклассника в Колпино, который с детства являлся инвалидом по зрению и страдал эпилепсией. В результате ребенок умер дома, пишет ФАН.