Диетолог назвала сладкие вина "калорийной бомбой"

Диетолог назвала сладкие вина с"калорийной бомбой" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алкоголь достаточно калориен, так что его употребление может приводить к прибавке в весе. Некоторые виды спиртного особенно вредны для фигуры.

- Наибольшую опасность для фигуры представляют сладкие вина, сидры с добавками, коктейли с ликерами и газировкой, - говорит «Газете.Ru» нутрициолог, диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова.

Потреблять спиртное стоит в умеренных количествах, в противном случае про контроль веса не может идти и речи.

Даже красное сухое вино или светлое пиво, которое считается низкокалорийным, может нанести вред. Должна быть умеренность.

- Пара пол-литровых кружек или полбутылки вина однозначно станут «калорийной бомбой», - заключает эксперт.

Стоит помнить еще об одной особенности спиртного – оно усиливает чувство голода. Человек начинает больше закусывать и это добавляет порцию лишних калорий.

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