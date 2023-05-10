Амурский губернатор Василий Орлов поручил разработать трехлетнюю программу по строительству и ремонту общественных бань

В Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова разработают трехлетнюю программу строительства и ремонта общественных бань. Глава региона подчеркнул, что этот вопрос очень волнует жителей Приамурья.

«Поручаю разработать программу по строительству и ремонтам общественных бань на ближайшие три года. В короткие сроки необходимо собрать потребность по всем населенным пунктам региона, а затем просчитать стоимость работ. Людей вопрос строительства бань очень беспокоит, на всех встречах жители спрашивают о них. Когда будет готова программа, большая часть вопросов снимется - люди будут понимать, когда в их населенном пункте будут ремонтировать или строить баню, в какие сроки завершатся работы. Постепенно планируем обновить все имеющиеся в регионе общественные бани, при необходимости - построить новые», - сообщил Василий Орлов на совещании правительства Амурской области.

В ближайшее время начнется строительство новых бань в трех населенных пунктах региона - Екатеринославке, Магдагачах и Ерофее Павловиче. На каждый объект выделяется около 70 миллионов рублей. По словам министра строительства и архитектуры Амурской области Николая Сибирякова, сейчас на всех трех объектах заканчиваются подготовительные работы. Основное строительство стартует во второй половине мая.

Всего, по информации амурского министерства ЖКХ, на ремонт общественных бань в 2023 году областной бюджет выделит 30 миллионов рублей. Средства пойдут на обновление объектов в Архаринском и Ромненском округах, а также в Тынде. Кроме того, будут отремонтированы общественные бани в Новобурейском и Шимановске