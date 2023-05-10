Россия намерена денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), официальным представителем президента РФ при рассмотрении денонсации в парламенте будет замглавы МИД Сергей Рябков.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе», – говорится в распоряжении Владимира Путина.

Напомним, ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году. В 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе стороны подписали обновленный вариант договора, при этом его адаптированное соглашение ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 РФ приостановила участие в ДОВСЕ до момента ратификации странами НАТО Соглашения об адаптации и выполнения ими условий этого документа.

Как писал сайт KP.RU, в начале этого года Путин предложил денонсировать международную конвенцию об ответственности за коррупцию, поскольку у России не осталось никаких полномочий в рамках этого документа.