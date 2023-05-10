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НовостиПолитика10 мая 2023 9:24

Глава МИД Лавров заявил, что США создают «Армию свободной Сирии» с участием террористов

Таким образом они хотят дестабилизировать обстановку в стране
Роман ПОЛОСИКОВ
Глава МИД Лавров заявил, что США создают «Армию свободной Сирии» с участием террористов

Глава МИД Лавров заявил, что США создают «Армию свободной Сирии» с участием террористов

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты начали создание так называемой «Армии свободной Сирии» в которой будут участвовать террористы ИГ*. Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с коллегами из Сирии, Ирана и Турции.

— Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР для дестабилизации обстановки в стране, — заявил Лавров.

Также глава МИД подчеркнул, что американцы намерены включить в новое вооруженное формирование представителей и ряда других террористических организаций. Создавать его они начали в окрестностях Ракки, но он напомнил, что военные министры уже договорились «о схеме совместных действий на этом направлении».

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает возвращение Сирии к работе ЛАГ. Это поможет сделать атмосферу на Ближнем Востоке более здоровым.

*Террористическая организация, запрещенная в России