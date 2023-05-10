МегаФон зафиксировал рост турпотока за рубеж на майских праздниках на 25%

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на 25% больше российских туристов, чем в то же время 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на 25% больше российских туристов, чем в то же время 2022 года. Заметно вырос турпоток в Азию, страны СНГ, напротив, приняли меньше путешественников из России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось только в конце первой десятки.

В десятку востребованных стран для отдыха в 2023 году вошел Египет. Популярность этого направления восстанавливается – на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Постепенно восстанавливается турпоток и в азиатские страны. Это связано с открытием границ и возобновлением прямых рейсов из России. Количество туристов в Таиланде увеличилось почти в 30 раз.

Вместе с тем, аналитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны Ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году – 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.