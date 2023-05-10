ПСБ запустил бесплатную доставку карт в Луганске, Донецке и Макеевке

Оформить карту с доставкой на дом могут как клиенты ПСБ, так и люди, которые в банке ранее не обслуживались. Для этого достаточно оставить заявку на сайте ПСБ, в мобильном приложении или интернет-банке в разделе «Карты». Банк свяжется с клиентом по указанному в заявке телефону и согласует удобное время и адрес доставки.

После доставки карты клиент в смс-сообщении получает логин и пароль для доступа в мобильное приложение или интернет-банк и может сразу пользоваться картой.

Повышение доступности финансовых продуктов для жителей новых регионов - одна из ключевых задач ПСБ. Банк внедряет удобные, быстрые сервисы, заботясь о том, чтобы люди, которым по разным причинам неудобно посещать офис, могли получить необходимые банковские продукты с доставкой на дом. В ближайшее время ПСБ планирует масштабировать сервис доставки карт в других городах новых регионов, а также постепенно расширять список банковских продуктов, которые можно будет заказать с доставкой на дом.

ПСБ - первый российский системно значимый банк, предоставивший комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов. Банк в кратчайшие сроки выстроил современную финансовую инфраструктуру, в том числе широкую банкоматную сеть, последовательно развивает удобные банковские сервисы, позволяющие оперативно решить большинство финансовых вопросов, в том числе и дистанционно.

Для удобства клиентов необходимые операции можно осуществлять в отделениях, онлайн-каналах и банкоматной сети ПСБ. При этом 100-процентная доступность ежедневных платежей, в том числе оплата коммунальных услуг, интернета и телефонии, социальных и государственных платежей, обеспечена как в дистанционных каналах, так и в кассах банка.