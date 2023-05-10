Боррель заявил, что вступление Украины в НАТО не зависит от мнения генсека альянса Столтенберга

Боррель заявил, что вступление Украины в НАТО не зависит от мнения генсека альянса Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вопрос вступления Украины в военный блок НАТО будет решаться общим голосованием участников альянса и не зависит от мнения генсека организации Йенса Столтенберга.

“Это зависит не от генсека НАТО, а от членов альянса”, – отметил Боррель в интервью испанскому телеканалу Sexta. Также, по его словам, в данный момент вхождение Украины в альянс не рассматривают, как и не рассматривали до начала конфликта.

Обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут отмечал, что Украина не должна стать членом НАТО минимум до того момента, пока на ее территории не закончатся боевые действия. В противном случае решение о ее вступлении в альянс может привести к началу третьей мировой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления генсека НАТО о том, что Украина рано или поздно вступит в альянс, называл противодействие этому одной из причин спецоперации на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал заявление Столтенберга о неизбежном вступлении Украины в НАТО. По его мнению, глава альянса имел в виду вступление Украины по частям, которые поделят между собой Польша, Венгрия и Румыния.