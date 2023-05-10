«Транснефть» заявила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области Фото: пресс-служба компании «Транснефть»

На наливном пункте «Брянск» системы нефтепроводов «Дружба» была предпринята попытка террористического акта, заявил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

«Сегодня ранним утром была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск». Никто не пострадал», – сказал он в беседе с ТАСС.

В настоящее время силовые органы выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, в марте этого года Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотника нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Из-за этого пришлось отключать электроэнергию в нескольких населенных пунктах региона.

Незадолго до этого на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» нашли взрывные устройства. Их поражающая боевая часть представляла собой стальные шарики.