Песков сообщил, что Кремль отфиксировал реакцию США на заявление из Киева о готовности "убивать россиян"

Песков отметил, что реакция США на заявления главы ГУР Украины не соответствует чудовищности сказанного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что реакция Вашингтона на заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности "убивать россиян" не соответствует чудовищности сказанного.

“Мы слышали ответ представителя Госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слово "осуждение" не прозвучало, но, по крайней мере, было сказано, что не одобряют”, – сказал Песков. Однако, по его словам, подобная формулировка совершенно не соответствует чудовищности заявления представителя Украины и в Кремле это “отфиксировали”.

Напомним, недавно глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос журналиста о причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, заявил, что Киев убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины.

Песков назвал это заявление чудовищным, а также прямо подтверждающим то, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление свидетельством того, что Вашингтон также является спонсором терроризма.