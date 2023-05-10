Губернатор Сергей Цивилев: Сабантуй в Кузбассе соберет более тысячи делегатов со всей России

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс в этом году принимает у себя XXIII Федеральный и III Международный шахтерский Сабантуй. На праздничные мероприятия приедут более тысячи делегатов со всей страны, сообщил глава региона Сергей Цивилев.

«В этом году Кузбасс снова станет центром проведения любимого многими праздника - Сабантуя. Мы приглашаем к себе более тысячи делегатов из всех регионов страны, включая татарскую общину Горловки (ДНР). Проведение Сабантуя развивает в обществе уважение и интерес к культурному наследию других народов. Это важная задача, которая способствует укреплению единства и духовной общности в дружной многонациональной семье России», - рассказал Сергей Цивилев.

В программе запланировано более 160 культурных и спортивных мероприятий. Праздничные события стартуют 15 июня. Основные торжества пройдут 30 июня в деревне Кабаново (в том числе конноспортивные соревнования с участием 5 тысяч зрителей), а также 1 июля в Кемерове.

Напомним, Федеральный Сабантуй ежегодно проводится в одном из регионов России.