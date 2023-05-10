МИД Польши вручил ноту российскому послу Андрееву из-за инцидента с самолетом погранстражи

МИД Польши вручил ноту российскому послу из-за инцидента с самолетом погранстражи Фото: пресс-служба правительства Польши

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в Варшаве Сергея Андреева и вручило ему ноту протеста в связи с инцидентом с самолетом польской погранстражи.

«В МИД был вызван посол Сергей Андреев. Представителю РФ была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя против самолета пограничной службы Польши», – написал в Twitter пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

Напомним, ранее власти Польши заявил, что российский истребитель Су-35 перехватил самолет пограничной службы Польши Turbolet L-410 над Черным морем в пятницу, 5 мая. По словам польских пограничников, инцидент произошел в ходе операции Frontex в оперативном районе, обозначенном Румынией. Утверждалось, что российские военные якобы «совершили агрессивные и опасные маневры – три подхода к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции».