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НовостиПолитика10 мая 2023 10:34

МИД Польши вручил ноту российскому послу Андрееву из-за инцидента с самолетом погранстражи

Ранее в Варшаве заявили, что российский истребитель перехватил самолет погранслужбы Польши над Черным морем
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Польши вручил ноту российскому послу из-за инцидента с самолетом погранстражи Фото: пресс-служба правительства Польши

МИД Польши вручил ноту российскому послу из-за инцидента с самолетом погранстражи Фото: пресс-служба правительства Польши

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в Варшаве Сергея Андреева и вручило ему ноту протеста в связи с инцидентом с самолетом польской погранстражи.

«В МИД был вызван посол Сергей Андреев. Представителю РФ была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя против самолета пограничной службы Польши», – написал в Twitter пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

Напомним, ранее власти Польши заявил, что российский истребитель Су-35 перехватил самолет пограничной службы Польши Turbolet L-410 над Черным морем в пятницу, 5 мая. По словам польских пограничников, инцидент произошел в ходе операции Frontex в оперативном районе, обозначенном Румынией. Утверждалось, что российские военные якобы «совершили агрессивные и опасные маневры – три подхода к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции».