Сергей Цивилев о швейном предприятии города Белово: «Пример того, как бизнес не только зарабатывает деньги, но и чувствует свою ответственность в современных условиях»

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Сергей Цивилев встретился с руководством ООО «Стильформ» во время рабочей поездки в город Белово. На производстве шьют для участников СВО тактические накидки, состоящие из нескольких слоев ткани, в том числе фольгированной. Такое снаряжение помогает в полевых условиях сохранять тепло и делает бойца на некоторое время невидимыми для квадрокоптеров с тепловизорами.

Чтобы нарастить объем производства востребованного военного снаряжения, Сергей Цивилев поручил разработать региональный отраслевой заказ. Эта система предусматривает детальное и прогнозное планирование работы предприятий области. Таким образом, предприятия будут обеспечены стабильной работой, а кузбасские военнослужащие получат снаряжение, которое буквально помогает спасти жизни.

«Мы всей командой Кузбасса объединились, помогая нашим бойцам в зоне СВО и обеспечивая поддержку их семьям. Беловское предприятие – пример того, как бизнес не только зарабатывает деньги, но и чувствует свою ответственность в современных условиях. Я дал поручение сделать для этого швейного производства отраслевой заказ – чтобы можно было нарастить объемы и обеспечить всех наших бойцов удобной спецодеждой, которая к тому же помогает сохранить их жизни», – сказал губернатор.