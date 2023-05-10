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НовостиПолитика10 мая 2023 11:30

Песков заявил об отсутствии реакции Европы на заявление главы ГУР об "убийстве русских"

Он призвал не продолжать данную тему, ограничившись коротким комментарием
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков заявил об отсутствии реакции Европы на заявление главы ГУР об "убийстве русских"

Песков заявил об отсутствии реакции Европы на заявление главы ГУР об "убийстве русских"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле так и не услышали реакции Европы на чудовищное заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова об «убийстве русских». Об этом он заявил журналистам на брифинге.

— Мы слышали ответ представителя Госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слово «осуждение» не прозвучало, но по крайней мере было сказано, что не одобряют, — сказал Песков.

Также он подчеркнул, что это не та формулировка, которая соответствует всей чудовищности фразы украинского представителя. После этого пресс-секретарь попросил журналиста не продолжать эту тему.

Дмитрий Песков заявил, что Кремль «отфиксировал» реакцию Госдепа США на высказывание главы ГУР Украины Кирилла Буданова. В Вашингтоне заявили, что не поддерживают удары по гражданским лицам в России. Эта позиция Соединенных Штатов остается неизменной.