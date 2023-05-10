Песков заявил об отсутствии реакции Европы на заявление главы ГУР об "убийстве русских" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле так и не услышали реакции Европы на чудовищное заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова об «убийстве русских». Об этом он заявил журналистам на брифинге.

— Мы слышали ответ представителя Госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слово «осуждение» не прозвучало, но по крайней мере было сказано, что не одобряют, — сказал Песков.

Также он подчеркнул, что это не та формулировка, которая соответствует всей чудовищности фразы украинского представителя. После этого пресс-секретарь попросил журналиста не продолжать эту тему.

Дмитрий Песков заявил, что Кремль «отфиксировал» реакцию Госдепа США на высказывание главы ГУР Украины Кирилла Буданова. В Вашингтоне заявили, что не поддерживают удары по гражданским лицам в России. Эта позиция Соединенных Штатов остается неизменной.