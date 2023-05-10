Бастрыкин заявил, что в Донбассе погибли более пяти тысяч человек с 2014 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более пяти тысяч человек погибли при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины в Донбассе с 2014 года, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«С 2014 года по конец апреля 2023 года погибли более пяти тысяч человек, в том числе 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9 528 мирных жителей, 444 несовершеннолетних», – сказал глава СК РФ на пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форума.

Как отметил Бастрыкин, Следственный комитет России ведет расследование преступлений Украины в Донбассе с 2014 года «с начала на расстоянии, потом на самих территориях». В ходе них следователи выявили факты массовых захоронений мирных жителей, заявил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее СК России выявил новые убийства мирных жителей Донбасса боевиками «Азова»*.

*Запрещенная в России террористическая организация