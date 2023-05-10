В Китае назвали три идеи, которыми Владимир Путин сплотил всю Россию на Дне Победы Фото: REUTERS

Китайский обозреватель Сун Чжунпин назвал самым изысканм парад в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также он отдельно отметил выступление президента России Владимира Путина, в котором он показал отвагу, решимость и уверенность. Об этом рассказали на портале Sohu.

— Уверенность — это уверенность в победе в военном конфликте; отвага — это смелость провести военный парад, невзирая на удары со стороны Украины и ее угрозы, влияющие на народную мораль; решимость же означает столь же твердое намерение организовать парад, как и решимость удерживать передовую, — предположил Сун Чжунпин.

По мнению обозревателя, Владимир Путин провел столь впечатляющий военный парад, чтобы объединить всех россиян, успокоить людей и укрепить боевой дух российской армии.

Напомним, что президент во время выступления на параде Победы заявил, что видит будущее России мирным и стабильным, а прямо сейчас мир находится на переломном рубеже.

Также Путин отметил, что западные элиты пытаются сеять русофобию и ненависть к России, забывая о великих подвигах советских солдат, которые вносили свой вклад в общую Победу.

Сайт KP.RU проводил онлайн-трансляцию парада Победы в Москве на Красной площади.