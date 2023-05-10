Президент Грузии считает провокацией отмену Россией визового режима для граждан республики

Президент Грузии назвала провокацией отмену Россией визового режима Фото: pixabay.com

Отмена России визового режима для граждан Грузии является провокацией со стороны Москвы, считает президент закавказской республики Саломе Зурабишвили.

«Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает боевые действия на Украине», – написала она в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии с 15 мая этого года. Он не распространяется на граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью трудоустройства и для временного пребывания в течение более 90 суток, в том числе с целью получения образования.

Ранее Зурабишвили заявляла, что выступает против возобновления авиасообщения с Россией, и призвала ужесточить условия пребывания граждан РФ в республике. По ее мнению, необходимо ввести дополнительные ограничения для россиян, приезжающих в Грузию, в частности регулирование трудовых прав, регистрации бизнеса, приобретения собственности или открытия русскоязычных школ.