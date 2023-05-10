Минюст России в ближайшее время представит законопроект о запрете смены пола в паспорте

Минюст России представит законопроект о запрете смены пола в паспорте в ближайшее время Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство юстиции России представит законопроект о запрете смены пола в паспорте в ближайшее время, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко на Молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Как уточнил министр, в настоящее время обсуждается, стоит ли вводить запрет только по юридическому аспекту или нужен еще и медицинский. По его словам, в период с 2018 по 2022 годы в России были зарегистрированы более 2,7 тысячи случаев смены пола по документам, после чего эти люди зарегистрировали около 190 браков.

«Я бы предложил взять курс, чтобы лечить этих людей, но не в сторону того, чтобы они меняли пол, а в сторону того, чтобы они налаживали свое психологическое состояние. И возвращались, к своей природе», – сказал Чуйченко.

Напомним, Министерство юстиции России планирует на законодательном уровне исключить возможность смены пола в паспорте и других документах. Возможность менять пол в паспорте россияне получили в 1997 году, когда тон в формировании "таких норм" задавали международные организации.