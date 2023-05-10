Экс-премьер Пакистана Имран Хан арестован на восемь дней Фото: REUTERS

Суд в Пакистане арестовал бывшего премьер-министра страны Имрана Хана на восемь дней.

Как передает Reuters, политик был взят под стражу в зале Верховного суда в Исламабаде, куда он прибыл давать показания. Ордер на арест выдало Национальное бюро подотчетности, обвинившее Хана в нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст» и продаже подарков от глав иностранных государств.

Напомним, бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» задержали накануне.

Сайт KP.RU рассказывал, что партия Хана призвала своих сторонников выйти на акции протеста, и уже через несколько часов сотни тысяч пакистанцев начали блокировать военные базы и блокпосты, а также поджигать дома и автомобили чиновников по всей стране. Власти трех из четырех провинций ввели в действие чрезвычайный приказ, запрещающий все публичные собрания и акции.

По приказу высшего командования МВД, услуги мобильной передачи данных были приостановлены – сейчас в стране не работают ни социальные сети, ни мессенджеры. Силовики готовятся к ужесточению протестов и предупреждают об открытии огня на поражение.