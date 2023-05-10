В США объяснили неспособность Украины атаковать Крым

Системы ПВО в Крыму Фото: Анна САДОВНИКОВА

Украина не может успешно атаковать Крым ракетами «Гром – 2», поскольку они не способны обойти российские системы противовоздушной обороны С-400, которые защищают полуостров, пишут американские СМИ.

Как отмечается в материале Military Watch, «Гром – 2» является «относительно стандартной баллистической ракетой для XXI века, которая лишена особенностей, присущих российсокму «Искандеру», в том числе возможности маневрировать в полете. В статье подчеркивается, что украинские баллистические ракеты уязвимы перед современным российскими средствами ПВО.

Системы C-400 могут обеспечить более 12 уровней обороны с использованием нескольких взаимодополняющих классов ракет с различными дальностями и характеристиками, пишет издание. Кроме того, отметили авторы публикации, Крым защищается такими средствами ПВО, как С-300ПМ и «Панцирь», а также баллистическими ракетами «Искандер», крылатыми ракетами «Бастион» и истребителями.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контроль Киева над Крымом является безальтернативным вариантом для всего мира. По его словам, возвращение полуострова в состав Украины необходимо «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН».