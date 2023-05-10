В Совбезе РФ сообщили, что в рядах ВСУ является нормой употребление наркотиков Фото: REUTERS

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин рассказал, что употребление наркотиков является нормой среди солдат Вооруженных Сил Украины, которых западные союзники Киева просто гонят на убой.

“Сегодня употребление наркотиков считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой в наркотическом опьянении”, рассказал Гребенкин в интервью "Российской газете".

Также, по его словам, спецоперация значительно помогла пресечь пути поставки наркотиков из Украины в Россию.

Напомним, об употреблении в украинской армии боевых наркотиков, блокирующих страх при проведении атаки, впервые стало известно из видео Минобороны России, в котором об этом рассказал попавший в плен военнослужащий батальона территориальной обороны "Донбасс".

По ходу спецоперации все больше военнослужащих ВСУ раскрывали, как их армейское командование убеждает своих бойцов в том, что хорошая таблетка или добрая инъекция сделают витязей «неуязвимыми» от пуль и осколков и бессмертными в долгосрочной перспективе.

Также недавно от одного из пленных солдат ВСУ стало известно, что украинские военнослужащие употребляют наркотики, которые привозят им волонтеры с гуманитарной помощью.