Reuters: Турция и Россия договорились об отсрочке платежей за газ на 600 миллионов долларов до 2024 года

Турция и Россия договорились об отсрочке платежей за газ на 600 миллионов долларов Фото: REUTERS

Турция и Россия достигли договоренности об отсрочке платежей за поставки газа на сумму 600 миллионов долларов до 2024 года.

Как передает Reuters, это первая подобная отсрочка в рамках соглашения, объявленного на прошлой неделе. Договор также предполагает, что сумма может достичь четырех миллиардов долларов. На решение об отсрочке в значительной степени повлиял рост цен на энергоносители, сказано в сообщении.

Напомним, в начале мая Турция обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ. По словам министра энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донмеза отношения с Россией «находятся на высоком уровне» во всех секторах, включая энергетический.

Как писал сайт KP.RU, в прошлом году Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях.