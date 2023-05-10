Грузия допустит прямые полеты в страну не попавших под санкции российских авиакомпаний Фото: Иван ВИСЛОВ

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в среду, 10 мая, заявила, что в том случае, если авиасообщение с Россией будет восстановлено, то в Грузию смогут летать те авиакомпании из РФ, которые не попали под санкции. В то же время она добавила, что пока соответствующих обращений как со стороны авиакомпаний, так и со стороны государства не поступало.

«К этому этапу пока никакого разрешения со стороны Грузии не выдано, так как на данном этапе у нас нет обращения ни со стороны авиакомпаний, ни со стороны государства», - цитирует Квривишвили ТАСС.

Представитель Минэкономики Грузии подчеркнула, что восстановление прямых рейсов с Россией облегчит возвращение соотечественников в Грузию и не повлияет на отношения Грузии и Евросоюза.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. Действие документа не распространяется на граждан Грузии, которые въезжают в РФ с целью трудоустройства и для временного пребывания в течение более 90 суток, в том числе с целью получения образования. Кроме того, российский президент снял запрет для авиакомпаний из РФ на полеты в Грузию.