Игорь Артамонов: «Парням – удачи, верим в них»

Фото: пресс-служба Правительства Липецкой области

«Проводили сегодня парней на службу. 35 человек, большинство – наши отважные казаки. По их просьбе провели молебен в главном храме Липецка. Они первыми откликнулись, когда узнали, что формируется дивизион. Пошли служить по зову сердца и из любви к Родине. Знаю, что есть ещё желающие. Жители региона охотно идут служить по контракту – в скором времени наш новый дивизион будет доукомплектован», – рассказал Игорь Артамонов своем телеграм-канале.

Первый дивизион получил имя Ивана Флёрова - командира первой экспериментальной батареи реактивной артиллерии. Офицер родом из села Двуречки Грязинского района Липецкой области. Погиб во время Великой Отечественной войны, подорвав себя вместе с «Катюшей», когда реактивная система попала в засаду.

Второе именное липецкое соединение будет носить имя Героя России Олега Пешкова, летчика героически погибшего в Сирии.

«Бойцы полностью экипированы, есть необходимое оснащение. Сначала они пройдут обучение и боевое слаживание, затем – на службу в ракетные войска. Липчанам предстоит управлять реактивными системами залпового огня», – пояснил Игорь Артамонов.

Глава области подчеркнул, что власти региона поддержат военнослужащих, а также помогут их семьям.

«Мы на связи с командованием части. На сегодняшнем еженедельном совещании поставил задачу – мониторить все потребности военнослужащих и помогать их семьям. Парням – удачи, верим в них!» – сказал Игорь Артамонов.