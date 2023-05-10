Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян Фото: Мария ЛЕНЦ

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

«Постановляю призывать граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, Войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», – сказано в документе на портале правовой информации.

Глава государства поручил правительству страны и властям регионов обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом.

Напомним, сборы граждан России, находящихся в запасе, – это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Их цель – улучшить профессиональные навыки и знания военнослужащих запаса.

Привлекаются к ним, как правило, те, кто во время службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии военно-учетные специальности. Предельный возраст призываемых на сборы запасников составляет 50 лет, но обычно повестки из военкоматов получают люди, которым не больше (или чуть больше) 35 лет.