Погибший при теракте против Прилепина Александр Шубин представлен к ордену Мужества Фото: соцсети

Соратник Захара Прилепина, погибший во время теракта в отношении писателя, представлен к ордену Мужества, сообщили в пресс-службе сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду».

«Александр Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы Прилепина.

Как писал сайт KP.RU, утром 6 мая 2023 на писателя Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль подорвали в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор в Нижегородской области. По некоторым данным, незадолго до взрыва из автомобиля успела выйти дочь Прилепина. Сам он выжил и был госпитализирован в больницу, но погиб водитель и друг писателя Александр Шубин.

Правоохранительные органы по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался Александр Пермяков. Позднее выяснилось, что он ранее был судим. На допросе мужчина признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. В Следственном комитете покушение на жизнь Прилепина квалифицировали как теракт и возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ.