Бывший агент МИ-6 Крук заявил, что ситуация в зоне спецоперации развернулась на 180 градусов для ВСУ Фото: REUTERS

Бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук считает, что ситуация в зоне специальной военной операции развернулась на 180 градусов для Киева. Он поясняет, что Вооруженным силам Украины не хватает оружия и боеприпасов, они также уступают российским войскам по численности.

«Ситуация развернулась на 180 градусов. Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у России имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки — все, что необходимо ее войскам для наступления», - заявил Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его подсчетам, у украинской армии есть только 50 тысяч солдат, которые имеют соответствующую подготовку, тогда как у Вооруженных сил РФ их в разы больше.

Все это означает, что Украина не в состоянии нанести какой-либо существенный контрудар, подытожил эксперт.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что Киев боится, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада. Из-за этого власти Украины пытаются «занизить ожидание» от него.

Напомним, ранее военкор KP.RU Александр Коц писал, что российские войска остановили украинскую попытку контрнаступления, уничтожив десятки отрядов ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.