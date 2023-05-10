Стоматолог рассказала о вреде частых перекусов для зубов Фото: Олег ЗОЛОТО

Помимо обычных вредных привычек, на здоровье зубов пагубно влияют и частые перекусы. Во время них слюна вырабатывается не в полном объеме и поэтому потом зубы плохо отмываются от частичек пищи, которые скапливаются между зубов. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-стоматолог Луиза Автандилян.

Все это потом может приводить к появлению неприятного запаха изо рта и развитию кариеса. Поэтому важно выбирать качественные средства для ухода за полостью рта.

Стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев советует использовать зубные пасты с фторидом, поскольку они могут предотвратить проблемы с эмалью и могут участвовать в профилактике кариеса. Его слова привели на портале 360tv.

Также для людей, которые хотят иметь чистые и белые зубы, на портале «ФАН» стоматолог Мария Михайлова рассказала про способ отбеливания зубов в домашних условиях, не вредя им. Самыми эффективными средствами она назвала специальные безопасные полоски и профессиональные капы с наполнителем.