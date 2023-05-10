Захарова назвала провокацией Киева нападение на члена российской делегации на ПАЧЭС Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 10 мая, заявила, что нападение представителем Украины на члена российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в столице Турции, является очередной провокацией со стороны Киева.

«Это, конечно, очередная провокация, она является наглядным свидетельством оторванности поставленной у власти на Украине националистической шайки от действительности, вообще непонимания, где они находятся, что они делают», - заявила Захарова на брифинге в среду.

Она добавила, что в МИД РФ категорически осуждают поведение украинской делегации на ПАЧЭС, которое является неуважением к председательствующей на саммите Турции и другим странам, которые принимали участие в мероприятии.

«Такой подход находит неприятие, осуждение у абсолютного большинства представителей мирового сообщества». – подчеркнула дипломат.

Она также отметила «планомерную деградацию» ассамблеи, которая, по ее мнению, стала «трибуной для самовыражения киевского режима и антироссийских выпадов при молчаливом попустительстве ряда государств-членов». В связи с этим, по словам Захаровой, Россия не намерена возобновлять взносы в ПАЧЭС.

Напомним, в четверг, 4 мая, член украинской делегации в коридоре гостиницы, в которой проходило заседание ПАЧЭС, напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого. Последний был доставлен в больницу на обследование.

Как ранее писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года стало известно, что РФ приостановила выплату взносов в ПАЧЭС. Тогда же российская делегация покинула заседание ассамблеи в Белграде из-за высказываний украинской стороны.