Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Сборы граждан России, находящихся в запасе, – это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Их цель – улучшить профессиональные навыки и знания военнослужащих запаса.

Россия намерена денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), официальным представителем президента РФ при рассмотрении денонсации в парламенте будет замглавы МИД Сергей Рябков.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признает, что Западные союзники Киева могут быстро урегулировать конфликт на Украине, прекратив военную поддержку ВСУ. Однако, по словам Борреля, подобный мир не устроит Европу.

Жителям Польши рекомендовали использовать вместо русского названия Калининграда польский топоним «Крулевец». С таким предложением выступила Комиссия по стандартизации географических названий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение "граничащим с безумием". А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свою очередь предложил переименовать Польшу в «Герцогство Варшавское или Царство Польское в составе Российской Федерации как правопреемницы Российской империи».

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии с 15 мая этого года. Президент Грузии назвала это решение провокацией.

Министерство юстиции России представит законопроект о запрете смены пола в паспорте в ближайшее время, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.

Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что власти страны допускают возможность использования заблокированных денег российского Центрального банка для восстановления Украины.

Члены семьи президента Соединенных Штатов Джо Байдена получили миллионы долларов из Китая, когда американский лидер занимал должность вице-президента страны, заявил председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймс Комер.