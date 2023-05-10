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НовостиПолитика10 мая 2023 15:27

Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 млн долларов

Rzeczpospolita: Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 млн долларов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 млн долларов

Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 млн долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши изъяли у посольства и торгового представительства России 1,2 миллиона долларов.

Как передает Rzeczpospolita, средства на российских счетах были заблокированы более года назад польской прокуратурой. Недавно ведомство решило изменить «форму обеспечения», признав их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислив на свой счет.

Напомним, в конце апреля посол России в Польше Сергей Андреев сообщал об изъятии средств со счетов диппредставительства в банке Santander. После этого финансовая организация заявила о прекращении сотрудничества с дипмиссией РФ, закрыв ее счета. По словам дипломата, речь шла о значительных средствах как в долларах, так и в польских злотых.

В мае прошлого года Польша заблокировала счета российского посольства в Варшаве до 2 сентября 2022. Дипломаты оспорили данное решение.