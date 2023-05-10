Депутат Госдумы Чепа рассказал о реальной роли США во Второй мировой войне Фото: wikimedia.org

Соединенные Штаты действительно оказывали значительную помощь Советскому Союзу во Второй мировой войне. Большие поставки Америки сыграли ощутимую роль в победе, но даже тогда во главе они ставили свои коммерческие интересы. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Алексей Чепа, слова которого привели на портале «Лента.ру».

Сейчас политики США выставляют все так, что их страна чуть ли не единолично победила фашистскую Германию и транслируют эту мысль на весь мир, считает Чепа.

При этом американский историк Карл Куалс напомнил, кто на самом деле внес наибольший вклад. На сайте «Пятого канала» привели слова американского профессора, который напомнил, что Красная Армия не только успешно сражалась с войсками фашистской Германии, но и теснила войска вермахта еще до того, как поступила сторонняя помощь.

Куалс добавил, что Советский Союз внес наибольший вклад в победу во Второй мировой войне.

Однако не все разделяют это мнение и посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что некоторые западные политики пытаются обвинить СССР в начале Второй мировой войны. По его словам, сейчас многие страны пытаются переписывать историю в попытках разобщить народы стран бывшего Советского Союза. Его слова опубликовали на портале «ФАН».