Геофизик назвал районы России, в которых возникает большая часть землетрясений Фото: Shutterstock

В России принято считать самыми сейсмически аномальными районами Камчатку и Курильские острова, а уже после идет Сахалин, озеро Байкал, Южный Урал, Алтай, Северный Кавказ, Калининградская область и Крым. Именно там проходит около 80% сильных землетрясений. Об этом рассказывает «Газета.Ru» со слов геофизика Алексея Завьялова.

Аномальными можно считать эти районы потому, что они отличаются своими статистическими характеристиками от других областей сейсмоактивной зоны.

Напомним, что 4 мая произошло сразу два землетрясения на Камчатке. Об этом рассказали на сайте 360tv. При этом толчки магнитудой 4,3 и 5,2 жители региона не ощутили.

А уже спустя два дня произошло более мощное землетрясение в Японии, магнитудой в 6,3. Оно стало крупнейшим в регионе с 2020 года, об этом поведали на портале RT. При этом в результате природной катастрофы погиб один человек, а еще несколько пострадали.