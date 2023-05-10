The Hill: Зеленский готов пойти на переговоры с Россией ради сохранения лица

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, готов пойти на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо на фоне ситуации на линии соприкосновения, считает обозреватель Джозеф Боско.

«Вполне возможно, что Зеленский готов предложить Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица. Это означает, что Россия сохранит за собой часть территории, хотя Крым, видимо, не подлежит обсуждению», – заявил он в статье для издания The Hill.

По мнению журналиста, украинский лидер может решиться пойти на переговоры с РФ из-за возможного посредничества со стороны Китая. Кроме того, полагает Боско, отказ президента США Джо Байдена поставлять Украине более современное наступательное вооружение и истребители также заставит Зеленского сделать выбор в пользу мирного соглашения с Россией.

Напомним, ранее сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан высказали мнение, что США и страны Европы вынудят президента Украины заключить с Россией невыгодное Киеву мирное соглашение.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что вывести решение украинского конфликта в мирное русло на данный момент невозможно.