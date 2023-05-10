Терапевт назвал универсальный способ защитить себя от рака и болезней сердца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Регулярная физическая активность поможет человеку защититься от различных заболеваний сердца, диабета и некоторых форм онкологических заболеваний. Это происходит за счет постоянного кровообращения во время физических нагрузок. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-терапевт Павел Раменский.

— Многие исследования свидетельствуют о том, что активность замедляет постепенное ухудшение здоровья и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака, — заявил Раменский.

Помимо этого специалист отметил, что во время физической активности у человека включаются регенерационные механизмы и процессы восстановления клеток. Эти процессы значительно снижают риск ожирения, диабета, болезни Альцгеймера и даже депрессии.

Ранее Павел Раменский рассказал о самых вредных для сердца продуктах. Он посоветовал отказаться от жирной и соленой пищи, поскольку такой рацион может повышать давление и нарушать работу сердечно-сосудистой системы.