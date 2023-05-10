Le Figaro: Россия начала применять на Украине технологически революционный танк "Армата" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России начали применять в зоне специальной военной операции технологически революционный танк "Армата". Теперь немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестностью, а Западу приготовиться к массовому прибытию Т-14, пишет издание Le Figaro.

«Если в дело вступит Т-14, немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестностью. "Армата" — это предвестник технологической революции, и нам следует готовиться к его массовому прибытию", — отметили в издании.

О том, что представляет из себя танк «Армата» ранее подробно писал сайт KP.RU. Отмечалось, что Т-14 «одет» в композитную многослойную броню, которая выдерживает удары противотанковых ракет калибром 152 мм и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов 125 мм.

Помимо брони, Т-14 использует и два других способа защиты - активную и динамическую. Комплекс "Афганит" перехватывает снаряды и ракеты врага еще до подлета к машине. В свою очередь, модули комплекса «Малахит», установленные на броне танка, подрываются при ударе боеприпаса противника, разрушая его.

Основным орудием «Арматы» является 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М. Помимо этого, Т-14 оснащен зенитным пулеметом калибра 12,7 мм с дистанционным управлением и дальностью поражения воздушных целей до 1,5 км, а также спаренным с пушкой пулеметом калибра 7,62 мм для уничтожения пехоты противника.