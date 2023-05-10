Глава Минобороны Израиля Галлант заявил, что по стране из сектора Газа выпустили около 400 ракет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в среду, 10 мая, заявил, что за сутки по территории страны из сектора Газа было выпушено около 400 ракет.

«В сторону Израиля за последние сутки было выпущено порядка 400 ракет, большинство из них упало либо на территории сектора Газа, либо разорвалось на открытой местности», - рассказал Галлант во время обращения, которое показывали местные телеканалы.

По его словам, несколько ракет попали в жилые дома. Галлант также заявил, что надеется на то, военная операция завершится в скором времени, однако отметил, что израильские войска готовы к любому развитию событий.

Как писал сайт KP.RU, ранее израильские военнослужащие нанесли удары по целям на территории сектора Газа. Сообщалось, что в результате обстрела пострадали, как минимум, пять мирных жителей.

Позже стало известно о том, что в результате обстрела армии обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России Абу Хасван.