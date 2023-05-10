Американский подполковник Дэвис заявил, что США затянут конфликт на Украине ради нанесения вреда России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам известно о том, что у Киева нет шансов одержать победу в конфликте на Украине, но это их не беспокоит, потому что главной их целью является нанесение как можно большего вреда России. К такому выводу пришел подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

«Их это не беспокоит. Все свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней она будет достигнута», — сказал Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он добавил, что в попытках ослабить Россию США будут стараться затянуть конфликт на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия смогла создать значительные оборонные линии для того, чтобы отразить контрнаступление, которое планирует Киев. Поэтому, по его мнению, нельзя недооценивать ее силы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что цель Запада состоит в том, чтобы ослабить Россию и раскачать ее суверенитет. Такой сценарий был обкатан на ряде стран, в частности, и на Украине.