В подконтрольном Киеву Запорожье звучат взрывы

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Фото: REUTERS

Несколько взрывов раздались вечером в среду 10 мая в городе Запорожье, подконтрольном официальному Киеву. Об этом сообщил движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, были слышны взрывы», - написал Рогов в своем Telegram-канале в 22.47 в среду 10 мая, пообещав сообщить подробности происходящего позже.

При этом на украинском сервисе оповещений не было информации об объявлении в регионе воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких районах Киева прозвучали сильные взрывы во вторник, 9 мая, сообщили очевидцы. Мощные взрывы были слышны в Оболонском и Голосеевском районах, очевидцы видели столбы дыма.

Также сообщалось, что в тот же день в Черниговской и Сумской областях Украины прогремел ряд мощных взрывов. Ранее было известно о том, что в этих регионах включили сигнал воздушной тревоги.

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